Орлов: Влашич более приспособлен к топ-чемпионату, он сильнее Миранчука

Комментаторвысказался о слухах об интересе «Зенита» к хавбеку ЦСКА

«Ну кто это придумал? Никола — очень хороший игрок. Конечно, он пригодился бы "Зениту", но ЦСКА будет делать все, чтобы трансфер не состоялся.

Если он останется в ЦСКА, нужно ему улучшать условия. Он хорват, а хорватов любят во всем мире, это не русские футболисты, у них другая репутация.

Многих хорватов сейчас измеряют по Модричу, и Влашич из их числа. Я думаю, Влашич окажется в Европе, и это будет неудивительно.

"Зенит" не заплатит за Николу 30 миллионов, ему лучше уйти в Европу. Влашич более приспособлен к топ-чемпионату, чем Миранчук.

Алексей еще должен завоевать место в основе в новой команде — все эти мечты, преференции, о которых говорят… Лишь разговоры.

Нужно сначала застолбить за собой место, Влашич же — игрок сборной Хорватии, и он больше получит практику, сразу будет играть, он сильнее Миранчука.

Влашич — один из самых сильных игроков РПЛ. Если не самый сильный. По возможностям, по навыкам, по мастерству Влашич подходит европейской команде, причем хорошего уровня.

Ну и вот между чем ему выбирать? "Зенитом" и хорошим европейским клубом? Ну надо же реально смотреть на вещи», — сказал Орлов «Матч ТВ».

В текущем сезоне Влашич провел в РПЛ 5 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. 0