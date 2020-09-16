«Омония» — «Црвена Звезда»: счет матча 1:1 (4:2 — по пенальти), обзор голов

Кипрскаяпрошла сербскуюв третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Основное время встречи, прошедшей в Никосии, завершилось со счетом 1:1.

На 31-й минуте Михаэль Люфтнер вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 45-й минуте благодаря голу Мирко Иванича.

В дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти «Омония» победила 4:2.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Омония — Црвена Звезда 1:1 Голы: 1:0 Michael Lueftner (31'), 1:1 Мирко Иванич (45') Омония: Фабиано, Michael Lueftner, Томаш Губочан (Янис Кусулос, 90'), Jan Lecjaks, Адам Ланг, Vitor Gomes, Fotis Papoulis (Loizos Loizou, 98'), Jordi Gomez, Thiago Santos (Ernest Asante, 119'), Eric Bautheac, Andronikos Kakoullis (Kaly Sene, 65') Црвена Звезда: Милан Борян, Милош Дегенек, Неманья Милунович, Milan Rodic (Milan Gajic, 106'), Марко Гобелич, Мирко Иванич (Душан Йованчич, 81'), Guelor Kanga, Александар Катай (Zeljko Gavric, 101'), El Fardou Ben Nabouhane, Sekou Junior Sanogo, Алекса Вуканович (Диего Фальчинелли, 89') Предупреждения: Sekou Junior Sanogo (15'), Александар Катай (52'), Томаш Губочан (53'), Адам Ланг (64'), Jordi Gomez (83'), Янис Кусулос (92'), Kaly Sene (109'), Неманья Милунович (115'), Milan Gajic (118')

«Омония» вышла в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с «Олимпиакосом». 0