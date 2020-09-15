Экс-игрок сборной Испании завершил карьеру в 30 лет

Испанский полузащитникрешил прекратить выступления на профессиональном уровне, сообщает Marca.

Он практически полностью пропустил последние два сезона из-за травмы левой ноги. Несколько раз игрок возвращался к тренировкам, но происходил рецидив повреждения.

«Я непрерывно боролся, чтобы вернуться на поле. Я ухожу с чистой совестью, потому что сделал все возможное. Все, чтобы вернуться и заниматься тем, что я так люблю: футболом», — сказал Камачо.

Отметим, что Камачо выступал за испанские «Малагу» и мадридский «Атлетико», а его последним клубом стал немецкий «Вольфсбург», куда он перебрался в 2017 году. За сборную Испании дебютировал в ноябре 2014-го в товарищеском матче против Германии. 0