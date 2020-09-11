«Лилль» отказался продавать хавбека «Ньюкаслу»

отклонил предложениепо полузащитнику, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сороки» предлагали за 21-летнего француза 35 миллионов евро, не считая бонусов, но французский клуб ответил отказом.

В 2017 году «Лилль» приобрел Бубакари на правах свободного агента. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.

Полузащитник провел за «догов» 70 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2020/2021 Сумаре провел на поле всего восемь минут и не отметился результативными действиями. 0