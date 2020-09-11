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    «Лилль» отказался продавать хавбека «Ньюкаслу»

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    «Лилль» отклонил предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Бубакари Сумаре, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Бубакари Сумаре
    Бубакари Сумаре

    По информации источника, «сороки» предлагали за 21-летнего француза 35 миллионов евро, не считая бонусов, но французский клуб ответил отказом.

    В 2017 году «Лилль» приобрел Бубакари на правах свободного агента. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.

    Полузащитник провел за «догов» 70 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2020/2021 Сумаре провел на поле всего восемь минут и не отметился результативными действиями. 0

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