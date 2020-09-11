Куман: Месси — лучший футболист в мире, все очень рады, что он остался в «Барсе»

Роналд Куман
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Напомним, аргентинец намеревался покинуть каталонскую команду досрочно, но оказался в конфликте с руководством «Барселоны», которое отказалось его отпускать.
«Все знают, что он лучший футболист в мире. Иметь его в своей команде — необыкновенно.
Сейчас для нас важно, чтобы Лео набрал свою лучшую форму, ведь его уровень вопросов не вызывает.
Прекрасно, что в этом сезоне он будет частью "Барселоны". Все очень рады этому», — заявил Куман клубной пресс-службе.
❝Everybody knows he's the best ...❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2020
— @RonaldKoeman on Leo #Messi pic.twitter.com/Tg1dKNXFPq