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    Куман: Месси — лучший футболист в мире, все очень рады, что он остался в «Барсе»

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дал комментарий относительно Лионеля Месси.

    Роналд Куман
    Роналд Куман

    Напомним, аргентинец намеревался покинуть каталонскую команду досрочно, но оказался в конфликте с руководством «Барселоны», которое отказалось его отпускать.

    «Все знают, что он лучший футболист в мире. Иметь его в своей команде — необыкновенно.

    Сейчас для нас важно, чтобы Лео набрал свою лучшую форму, ведь его уровень вопросов не вызывает.

    Прекрасно, что в этом сезоне он будет частью "Барселоны". Все очень рады этому», — заявил Куман клубной пресс-службе.

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