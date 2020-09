Куман: Месси — лучший футболист в мире, все очень рады, что он остался в «Барсе»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дал комментарий относительно Лионеля Месси.

Напомним, аргентинец намеревался покинуть каталонскую команду досрочно, но оказался в конфликте с руководством «Барселоны», которое отказалось его отпускать.

«Все знают, что он лучший футболист в мире. Иметь его в своей команде — необыкновенно.

Сейчас для нас важно, чтобы Лео набрал свою лучшую форму, ведь его уровень вопросов не вызывает.

Прекрасно, что в этом сезоне он будет частью "Барселоны". Все очень рады этому», — заявил Куман клубной пресс-службе.

❝Everybody knows he's the best ...❞

