Бьелса продолжит тренировать «Лидс»

Главный тренер «Лидса»заявил, что продолжить работать с командой в новом сезоне.

«В следующем сезоне я буду работать в "Лидс Юнайтед". Все детали улажены, и я точно останусь работать здесь еще на сезон», — приводит слова Бьелсы SkySports.

Бьелса возглавил «Лидс» летом 2018 года, подписав с клубом контракт сроком на два года с возможностью продления договора еще на сезон.

Основной срок контракта аргентинца истек этим летом, а о продлении соглашения клуб пока не объявлял.

Напомним, что под руководством Бьелсы «Лидс» выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-лигу. 0