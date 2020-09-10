Бьелса продолжит тренировать «Лидс»

Марсело Бьелса
globallookpress.com
«В следующем сезоне я буду работать в "Лидс Юнайтед". Все детали улажены, и я точно останусь работать здесь еще на сезон», — приводит слова Бьелсы SkySports.
Бьелса возглавил «Лидс» летом 2018 года, подписав с клубом контракт сроком на два года с возможностью продления договора еще на сезон.
Основной срок контракта аргентинца истек этим летом, а о продлении соглашения клуб пока не объявлял.
Напомним, что под руководством Бьелсы «Лидс» выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-лигу. 0