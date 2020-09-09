«Бавария» не будет выкупать Перишича у «Интера»

«Бавария» не будет выкупать у «Интера» полузащитника, сообщает sport.de со ссылкой на слова главного тренера мюнхенцев

Флик заявил, что руководство клуба решило в следующем сезоне обойтись без Перишича, полузащитника Филиппе Коутиньо и защитника Альваро Одриосолы.

В вопросе Перишича «Бавария» и «Интер» не смогли договориться о сумме трансфера.

В сезоне 2019/20 Перишич выступал за «Баварию» на правах аренды и стал с мюнхенцами чемпионом страны, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Отмечается, что хорват вряд ли продолжит выступать за «Интер», контракт с которым у него рассчитан до лета 2022 года. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Лестер» и «Эвертон». 0