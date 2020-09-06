Судейский комитет РФС провел встречи с «Краснодаром» и «Арсеналом»

Представители судейского комитета РФС провели встречи с игроками и тренерским штабоми тульского сообщает официальный сайт союза.

Отмечается, что во время паузы на матчи сборных команд представители судейского комитета проводят семинары для футбольных клубов РПЛ на тему работы VAR в матчах чемпионата России, а также о нововведениях в футбольных правилах в сезоне 2020/21.

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о некоторых изменениях в правилах, разобрал ряд спорных эпизодов, которые касались вмешательства системы VAR в игру, а также ответил на вопросы тренеров и футболистов по ряду спорных эпизодов.

«Короткая пауза между сезонами не позволила судейскому комитету встретиться с клубами до начала чемпионата. Поэтому во время паузы на матчи сборной мы запланировали провести эту работу со всеми 16 клубами РПЛ.

На протяжении семинара футболисты и тренеры "Химок" показывали свою истинную заинтересованность в материале, который мы для них подготовили. У нас получился жаркий, но интересный диалог. Мы продолжим подобное общение с клубами, чтобы игроки улучшали понимание правил игры», — заявил Калошин. 0