ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
  • 20:48
    • Сборная России выиграла у Венгрии в Будапеште
  • 21:03
    • Словения обыграла Молдавию
  • 20:18
    • «Ак Барс» в Казани обыграл СКА
  • 19:49
    • «Родина» договорилась о проведении матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»
  • 19:06
    • Гасли выиграл Гран-при Италии
    Все новости спорта

    Судейский комитет РФС провел встречи с «Краснодаром» и «Арсеналом»

    Футбол РФС Краснодар Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Представители судейского комитета РФС провели встречи с игроками и тренерским штабом «Краснодара» и тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт союза.

    Встреча РФС с игроками
    Встреча РФС с игроками

    Отмечается, что во время паузы на матчи сборных команд представители судейского комитета проводят семинары для футбольных клубов РПЛ на тему работы VAR в матчах чемпионата России, а также о нововведениях в футбольных правилах в сезоне 2020/21.

    Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о некоторых изменениях в правилах, разобрал ряд спорных эпизодов, которые касались вмешательства системы VAR в игру, а также ответил на вопросы тренеров и футболистов по ряду спорных эпизодов.

    «Короткая пауза между сезонами не позволила судейскому комитету встретиться с клубами до начала чемпионата. Поэтому во время паузы на матчи сборной мы запланировали провести эту работу со всеми 16 клубами РПЛ.

    На протяжении семинара футболисты и тренеры "Химок" показывали свою истинную заинтересованность в материале, который мы для них подготовили. У нас получился жаркий, но интересный диалог. Мы продолжим подобное общение с клубами, чтобы игроки улучшали понимание правил игры», — заявил Калошин. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли сборная России победу из Будапешта?
  • Венгрия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Испанцам придется постараться в матче с Украиной
  • Испания — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Прервет ли Бундестим беспроигрышную домашнюю серию Швейцарии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Испания — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Сербия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.68
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  3.84
  • Прогноз на матч Чехия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Албания — Литва
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Австрия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры