Черчесов: Там мы пропустили один гол, здесь два. Но забили по три

Главный тренер сборнойв дал интервью после победы команды в матче с

«Отличия от матча с "Сербией"? Там мы пропустили один гол, здесь два. Но забили по три. Но это шутка. Мы играли дома с командой, игроки которых играли в топ лигах. Мы понимали четко, что мы хотим. Но первые минуты не получились, потому что они вышли с другой схемой. Здесь мы четко вышли и первые 60 минут у нас вообще не было вопросов к команде, пока мы сами себе не создали проблемы. Венгры мне понравились — молодая и быстрая команда. У них есть игроки, которые могут прогрессировать», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним,ч то сборная России одержала вторую победу подряд и занимает первое место в своей группе. 0