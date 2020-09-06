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    Черчесов: Там мы пропустили один гол, здесь два. Но забили по три

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью после победы команды в матче с Венгрией.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Отличия от матча с "Сербией"? Там мы пропустили один гол, здесь два. Но забили по три. Но это шутка. Мы играли дома с командой, игроки которых играли в топ лигах. Мы понимали четко, что мы хотим. Но первые минуты не получились, потому что они вышли с другой схемой. Здесь мы четко вышли и первые 60 минут у нас вообще не было вопросов к команде, пока мы сами себе не создали проблемы. Венгры мне понравились — молодая и быстрая команда. У них есть игроки, которые могут прогрессировать», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    Напомним,ч то сборная России одержала вторую победу подряд и занимает первое место в своей группе. 0

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