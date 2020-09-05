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    «Бенфика» купила нападающего «Альмерии»

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    Нападающий испанской «Альмерии» Дарвин Нуньес перешел в лиссабонскую «Бенфику».

    Дарвин Нуньес
    Дарвин Нуньес

    21-летний форвард подписал контракт на пять лет, сообщает пресс-служба португальцев.

    По информации transfermarkt.de, «Бенфика» заплатила за уругвайца 24 миллиона евро, что стало самым дорогим приобретением в истории клуба.

    В минувшем сезоне Нуньес провел за «Альмерию» 32 матча, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

    Нападающий сыграл один матч в составе сборной Уругвая, в котором отметился забитым мячом.

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