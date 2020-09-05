«Бенфика» купила нападающего «Альмерии»

21-летний форвард подписал контракт на пять лет, сообщает пресс-служба португальцев.
По информации transfermarkt.de, «Бенфика» заплатила за уругвайца 24 миллиона евро, что стало самым дорогим приобретением в истории клуба.
В минувшем сезоне Нуньес провел за «Альмерию» 32 матча, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.
Нападающий сыграл один матч в составе сборной Уругвая, в котором отметился забитым мячом.
✍️ Bem-vindo, @Darwinn99!#DeTodosUm pic.twitter.com/vm33DZK4mt— SL Benfica (@SLBenfica) September 4, 2020