Пирло: «Ювентус» хочет выиграть десятое скудетто подряд

Новый главный тренерзаявил, что его команда настроена на очередную защиту титула в предстоящем сезоне.

«Начали подготовку хорошо, с энтузиазмом. Жаль, что через несколько дней многие игроки уехали в свои сборные, но наша работа продолжается. В "Ювентусе" я сразу почувствовал себя непринуждённо — ещё и потому, что уже знал практически всех, кто здесь работает. Это мне очень помогло.

Мы сделаем всё возможное на поле. У нас есть огромное желание показать, что "Ювентус" хочет выиграть десятое подряд скудетто и, возможно, попасть в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Пирло официальный сайт клуба. 0