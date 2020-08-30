Семин: «Локомотив» допустил ошибку, продав Миранчука за символическую сумму

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал переходв итальянскую

Итальянская пресса сообщала, что «Аталанта» заплатит за трансфер полузащитника сборной России 14,5 миллионов евро. Контракт 24-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан на пять лет.

«Странно, что перед Лигой чемпионов все команды укрепляются, а "Локомотив" продает игрока за символическую сумму. Миранчук явно имеет стоимость выше, чем есть.

"Локомотив" представляет российский футбол на международной арене в Лиге чемпионов, зарабатывая определенный имидж. Я думаю, что в этот момент продавать Миранчука — большая ошибка.

Нужно поздравить "Аталанту" с тем, что она приобрела очень хорошего игрока за маленькую трансферную сумму.

Многое зависит от того, как Алексей будет работать. Он — парень талантливый. Вся судьба в его руках», — отметил Семин в интервью ТАСС.

Алексей Миранчук дебютировал в составе «Локомотива» в 2013 году. За семь лет он сыграл за железнодорожников 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 результативных передач. 0