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    «Краснодар» и «Ростов» обменялись голами

    «Краснодар» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 64-й минуте открыли гости. Норманн идеально пробил со штрафного, отправив мяч в ближнюю девятку ворот «Краснодара» — Сафонову нереально было дотянуться.

    «Быки» отыгрались на 72-й минуте. Вандерсон разрезал оборону «Ростова» пасом на Петрова, а тот прострелил Бергу на пустые ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Ростов 1:1
    Голы: 0:1 Матиас Норманн (64'), 1:1 Маркус Берг (72') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Петров, Юрий Газинский (Даниил Уткин, 59'), Кристофер Ольссон, Тонни Триндаде Вильена (Реми Кабелла, 66'), Вандерсон, Виктор Классон (Магомед-Шапи Сулейманов, 80'), Маркус Берг Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Евгений Чернов, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото (Данил Глебов, 74'), Роман Ерёменко (Арсений Логашов, 85'), Алексей Ионов (Александр Долгов, 73'), Матиас Норманн, Хорен Байрамян (Дмитрий Полоз, 63'), Эльдор Шомуродов (Давид Тошевски, 85') Предупреждения: Сергей Петров (27'), Роман Ерёменко (27'), Александр Мартынович (63'), Давид Тошевски (90')

    «Ростов» с десятью очками занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар», набрав восемь очков, занимает девятое место.

    В седьмом туре (ориентировочно 13 сентября) состоятся матчи «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Локомотив». 0

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