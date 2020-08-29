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    Александр Соболев: Верю, что «Спартак» может стать чемпионом

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил шансы команды занять первое место в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Верю, что "Спартак" может стать чемпионом. Почему нет? Мы ещё ни одной игры не проиграли, играем хорошо. Я считаю, у нас есть все шансы.

    Возможно, у "Зенита" более сильные индивидуально футболисты, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплочённости. Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. Думаю, у нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы выиграть.

    Дух команды в "Спартаке" — это дух победителя, наверное. Если ты играешь, ты знаешь, что выиграешь. Это не самоуверенность, а чувство, что ты в какой-то момент додавишь, забьёшь. Когда вышел на замену с "Локомотивом", я был уверен, что мы забьём второй гол. Через такие игры и появляется менталитет победителя, команда становится сильнее», — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. 0

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