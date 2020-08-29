«Страсбург» — «Ницца»: счет 0:2, обзор голов

В рамках второго тура чемпионата Франциивыиграла в гостях усо счетом 2:0.

В составе гостей дублем отличился Каспер Дольберг, перешедший из «Аякса». Он забил на 37 минуте с пенальти, а затем на 59 минуте удвоил счет, спокойно перебросив вратаря соперников.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Ницца 0:2 Голы: 0:1 Каспер Дольберг (пенальти) (37'), 0:2 Каспер Дольберг (59') Страсбург: Эйдзи Кавасима, Ламин Коне (Маджид Абдул Уорис, 46'), Кенни Лала, Лионель Кароль (Антони Каси, 64'), Александр Джику, Мохамед Симакан, Жанрикне Беллегард (Димитри Льенар, 83'), Мехди Шахири (Кевин Зохи, 64'), Адриен Томассон (Идрисс Саади, 63'), Ибраима Сиссоко, Людовик Ажорк Ницца: Вальтер Бенитес, Данте, Ассан Камара, Джордан Лотомба, Анди Пельмар, Морган Шнейдерлен, Пьерр Лис-Мелу, Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Труй, 78'), Каспер Дольберг (Дан Ндой, 90'), Амин Гуири, Эдди Сильвестр (Маркуш Лопеш, 62') Предупреждения: Джордан Лотомба (13'), Морган Шнейдерлен (17'), Данте (24'), Эдди Сильвестр (27'), Ламин Коне (36'), Пьерр Лис-Мелу (42'), Каспер Дольберг (45'), Александр Джику (73')

После этой победы «Ницца» возглавила турнирную таблицу, но это пока не окончательный результат. Клуб набрал 6 очков. «Страсбург» провел две встречи и не набрал ни единого балла.

Хозяева встретятся в следующем туре с «Сент-Этьеном», а «Ницца» снова сыграет на выезде и на этот раз уже с «Монпелье». 0