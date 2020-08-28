Результаты матчей первого квалификационного раунда ЛЕ

Сербский «Партизан» победил латвийский РФШ — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.
Также на этой стадии телезрители увидели сразу пять серий пенальти, одна из которых принесла вылет солигорского «Шахтера». А заключительная «лотерея» в матче «Шэмрок Роверс» — «Ильвес» так и вовсе стала эпичной, ведь ирландцы победили со счетом 12:11!
Другие результаты:
«Б-36» — «Левадия» 4:3 ОТ
«Линкольн» — «УТ Петанж» 2:0
«Искра Д» — «Локомотив П» 0:1
«Гиляни» — «АПОЕЛ» 0:2
«Вентспилс» — «Динамо-Авто» 2:1
«Кайрат» — «Ноа» 4:1
«Ордабасы» — «Ботошани» 1:2
«Борац» — «Сутьеска» 1:0
«Теута» — «Бейтар» 2:0
«Динамо Мн» — «Пьяст» 0:2
«Алашкерт» — «Ренова» 0:1
«Аполлон Л» — «Сабуртало» 5:1
«Будё-Глимт» — «Кауно Жальгирис» 6:1
«Нефтчи» — «Шкупи» 2:1
«Сумгаит» — «Шкендия» 0:2
«Фехервар» — «Богемиан» 1:1, по пенальти 4:2
«Вадуц» — «Хибернианс» 0:2
«Жальгирис» — «Пайде» 2:0
«Кешлы» — «Лачи» 0:0, по пенальти 4:5
«Локомотив Тб» — «Университатя» 2:1
«Мальмё» — «Краковия»
«Орхус» — «Хонка» 5:2
«Хаммарбю» — «Академия Пушкаша» 3:0
«ТНС» — «Жилина» 3:1
«Шахтер Солигорск» — «Сфынтул Георге» 0:0, по пенальти 1:4
«Хапоэль Б-Ш» — «Динамо Батуми» 3:0
«Валлетта» — «Бала Таун» 0:1
«Зриньски» — «Дифферданж» 3:0
«Кукеси» — «Славия София» 2:1
«Петрокуб» — «ТСЦ» 0:2
«Серветт» — «Ружомберок» 3:0 (0:0)
«ФКСБ» — «Ширак» 3:0 (1:0)
«Абердин» — «Рунавик» 6:0 (2:0)
«Мотеруэлл» — «Гленторан» 5:1 (0:0)
«Гонвед» — «Интер Турку» 2:1 (0:0)
«Лех» — «Валмиера» 3:0 (0:0)
«Марибор» — «Колрейн» 1:1, по пенальти 4:5
Два поединка «Нымме Калью» — «Мура» и «Маккаби» Хайфа — «Железничар» не состоялись из-за коронавируса.
Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. 0