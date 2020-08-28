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    Результаты матчей первого квалификационного раунда ЛЕ

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    27 августа прошли поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы.

    Результаты матчей первого квалификационного раунда ЛЕ
    Результаты матчей первого квалификационного раунда ЛЕ

    Сербский «Партизан» победил латвийский РФШ — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

    Также на этой стадии телезрители увидели сразу пять серий пенальти, одна из которых принесла вылет солигорского «Шахтера». А заключительная «лотерея» в матче «Шэмрок Роверс» — «Ильвес» так и вовсе стала эпичной, ведь ирландцы победили со счетом 12:11!

    Другие результаты:

    «Б-36» — «Левадия» 4:3 ОТ
    «Линкольн» — «УТ Петанж» 2:0
    «Искра Д» — «Локомотив П» 0:1
    «Гиляни» — «АПОЕЛ» 0:2
    «Вентспилс» — «Динамо-Авто» 2:1
    «Кайрат» — «Ноа» 4:1
    «Ордабасы» — «Ботошани» 1:2
    «Борац» — «Сутьеска» 1:0
    «Теута» — «Бейтар» 2:0
    «Динамо Мн» — «Пьяст» 0:2
    «Алашкерт» — «Ренова» 0:1
    «Аполлон Л» — «Сабуртало» 5:1
    «Будё-Глимт» — «Кауно Жальгирис» 6:1
    «Нефтчи» — «Шкупи» 2:1
    «Сумгаит» — «Шкендия» 0:2
    «Фехервар» — «Богемиан» 1:1, по пенальти 4:2
    «Вадуц» — «Хибернианс» 0:2
    «Жальгирис» — «Пайде» 2:0
    «Кешлы» — «Лачи» 0:0, по пенальти 4:5
    «Локомотив Тб» — «Университатя» 2:1
    «Мальмё» — «Краковия»
    «Орхус» — «Хонка» 5:2
    «Хаммарбю» — «Академия Пушкаша» 3:0
    «ТНС» — «Жилина» 3:1
    «Шахтер Солигорск» — «Сфынтул Георге» 0:0, по пенальти 1:4
    «Хапоэль Б-Ш» — «Динамо Батуми» 3:0
    «Валлетта» — «Бала Таун» 0:1
    «Зриньски» — «Дифферданж» 3:0
    «Кукеси» — «Славия София» 2:1
    «Петрокуб» — «ТСЦ» 0:2
    «Серветт» — «Ружомберок» 3:0 (0:0)
    «ФКСБ» — «Ширак» 3:0 (1:0)
    «Абердин» — «Рунавик» 6:0 (2:0)
    «Мотеруэлл» — «Гленторан» 5:1 (0:0)
    «Гонвед» — «Интер Турку» 2:1 (0:0)
    «Лех» — «Валмиера» 3:0 (0:0)
    «Марибор» — «Колрейн» 1:1, по пенальти 4:5

    Два поединка «Нымме Калью» — «Мура» и «Маккаби» Хайфа — «Железничар» не состоялись из-за коронавируса.

    Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. 0

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