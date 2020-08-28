Результаты матчей первого квалификационного раунда ЛЕ

27 августа прошли поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Сербский «Партизан» победил латвийский РФШ — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

Также на этой стадии телезрители увидели сразу пять серий пенальти, одна из которых принесла вылет солигорского «Шахтера». А заключительная «лотерея» в матче «Шэмрок Роверс» — «Ильвес» так и вовсе стала эпичной, ведь ирландцы победили со счетом 12:11!

Другие результаты:

«Б-36» — «Левадия» 4:3 ОТ

«Линкольн» — «УТ Петанж» 2:0

«Искра Д» — «Локомотив П» 0:1

«Гиляни» — «АПОЕЛ» 0:2

«Вентспилс» — «Динамо-Авто» 2:1

«Кайрат» — «Ноа» 4:1

«Ордабасы» — «Ботошани» 1:2

«Борац» — «Сутьеска» 1:0

«Теута» — «Бейтар» 2:0

«Динамо Мн» — «Пьяст» 0:2

«Алашкерт» — «Ренова» 0:1

«Аполлон Л» — «Сабуртало» 5:1

«Будё-Глимт» — «Кауно Жальгирис» 6:1

«Нефтчи» — «Шкупи» 2:1

«Сумгаит» — «Шкендия» 0:2

«Фехервар» — «Богемиан» 1:1, по пенальти 4:2

«Вадуц» — «Хибернианс» 0:2

«Жальгирис» — «Пайде» 2:0

«Кешлы» — «Лачи» 0:0, по пенальти 4:5

«Локомотив Тб» — «Университатя» 2:1

«Мальмё» — «Краковия»

«Орхус» — «Хонка» 5:2

«Хаммарбю» — «Академия Пушкаша» 3:0

«ТНС» — «Жилина» 3:1

«Шахтер Солигорск» — «Сфынтул Георге» 0:0, по пенальти 1:4

«Хапоэль Б-Ш» — «Динамо Батуми» 3:0

«Валлетта» — «Бала Таун» 0:1

«Зриньски» — «Дифферданж» 3:0

«Кукеси» — «Славия София» 2:1

«Петрокуб» — «ТСЦ» 0:2

«Серветт» — «Ружомберок» 3:0 (0:0)

«ФКСБ» — «Ширак» 3:0 (1:0)

«Абердин» — «Рунавик» 6:0 (2:0)

«Мотеруэлл» — «Гленторан» 5:1 (0:0)

«Гонвед» — «Интер Турку» 2:1 (0:0)

«Лех» — «Валмиера» 3:0 (0:0)

«Марибор» — «Колрейн» 1:1, по пенальти 4:5

Два поединка «Нымме Калью» — «Мура» и «Маккаби» Хайфа — «Железничар» не состоялись из-за коронавируса.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. 0