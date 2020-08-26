Московское «Динамо» объявило задачи команды на сезон

Совет директоров московскогопоставил перед командой три задачи на текущий сезон.

«Задача на этот сезон четкая — попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы.

Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают. Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с "Зенитом", после этого можно давать оценки», — сказал член совета директоров московского клуба Сергей Степашин в интервью ТАСС.

После четырех сыгранных туров в новом сезоне Тинькофф РПЛ динамовцы находятся на пятом месте в турнирной таблице с семью набранными очками. 0