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    УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

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    УЕФА определился со списком лучших игроков в Лиге чемпионов 2019/20.

    «Бавария»
    «Бавария»

    Сразу по четыре игрока «Баварии» и ПСЖ оказались в символической команде Лиги чемпионов 2019/20.

    Полностью символическая сборная Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

    Место в воротах занял Мануэль Нойер. Защита составлена из представителей ПСЖ — компанию Хуану Бернату, Преснелю Кимпембе и Маркиньосу составил Йозуа Киммих. Полузащита составлена более разнообразно: здесь нашлось место Рахиму Стерлингу, Анхелю Ди Марии, Марселю Забитцеру и Сержу Гнабри. Атака же составлена из звезд Бундеслиги — Роберта Левандовского и Эрлинга Холанда.

    Отметим, что в команду не вошли форварды Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Каталонцы прекратили борьбу за трофей на стадии 1/4 финала, туринцы вылетели в 1/8.

    Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, одолев ПСЖ в финале турнира (1:0). 0

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