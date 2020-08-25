УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

УЕФА определился со списком лучших игроков в Лиге чемпионов 2019/20.

Сразу по четыре игрока «Баварии» и ПСЖ оказались в символической команде Лиги чемпионов 2019/20.

Полностью символическая сборная Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

Место в воротах занял Мануэль Нойер. Защита составлена из представителей ПСЖ — компанию Хуану Бернату, Преснелю Кимпембе и Маркиньосу составил Йозуа Киммих. Полузащита составлена более разнообразно: здесь нашлось место Рахиму Стерлингу, Анхелю Ди Марии, Марселю Забитцеру и Сержу Гнабри. Атака же составлена из звезд Бундеслиги — Роберта Левандовского и Эрлинга Холанда.

Отметим, что в команду не вошли форварды Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Каталонцы прекратили борьбу за трофей на стадии 1/4 финала, туринцы вылетели в 1/8.

Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, одолев ПСЖ в финале турнира (1:0). 0