ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИнсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана
  • 23:54
    • Гол Комана принес «Баварии» победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов
  • 20:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
  • 19:09
    • «Уфа» пригрозила сняться с чемпионата России из-за судейства
  • 20:44
    • Хабек «Локо» получил серьезную травму в матче со «Спартаком»
  • 18:25
    • Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой»
    Все новости спорта

    Гол Комана принес «Баварии» победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов

    ПСЖ — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига чемпионов Бавария Футбол Германии ПСЖ Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2019/20.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Киммих навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где оставили без присмотра Кингсли Комана и тот ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот ПСЖ.

    «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

    Таким образом, мюнхенский клуб по числу побед на турнире сравнялся с «Ливерпулем». Больше побед только на счету «Реала» (13) и «Милана» (7).

    Лига чемпионов. Финал
    «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:1 (0:0)
    Гол: Коман, 59«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Керер, Тиаго Силва, Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 86), Коман (Перишич, 68), Гнабри (Коутиньо, 68), Левандовски, МюллерПредупреждения: Дэвис (28), Паредес (52), Гнабри (52), Зюле (56), Неймар (81), Тиаго Силва (83), Курзава (85)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Цзянсу Сунин» на третьем месте?
  • «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Удастся ли «Колорадо» реабилитироваться за поражение?
  • «Колорадо» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • В Нью-Йорке «Коламбус Крю» постарается победить
  • «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры