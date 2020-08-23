ПСЖ — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Киммих навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где оставили без присмотра Кингсли Комана и тот ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот ПСЖ.
«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.
Таким образом, мюнхенский клуб по числу побед на турнире сравнялся с «Ливерпулем». Больше побед только на счету «Реала» (13) и «Милана» (7).
Лига чемпионов. Финал
«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Коман, 59«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Керер, Тиаго Силва, Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 86), Коман (Перишич, 68), Гнабри (Коутиньо, 68), Левандовски, МюллерПредупреждения: Дэвис (28), Паредес (52), Гнабри (52), Зюле (56), Неймар (81), Тиаго Силва (83), Курзава (85)