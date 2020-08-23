ПСЖ — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

Мюнхенскаяодержала победу над(1:0) в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Киммих навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где оставили без присмотра Кингсли Комана и тот ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот ПСЖ.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

Таким образом, мюнхенский клуб по числу побед на турнире сравнялся с «Ливерпулем». Больше побед только на счету «Реала» (13) и «Милана» (7).