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    «Барселона» намерена расстаться с Суаресем

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    «Барселона» намерена расстаться с нападающим Луисом Суаресом, сообщает журналист Жота Жорди.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    По данным источника, каталонский клуб сообщил 33-летнему уругвайцу, что он должен покинуть команду.

    Ранее стало известно, что «Барса» готова продать Суареса в случае покупки форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. По информации СМИ, «Аякс» хочет вернуть уругвайца и уже связался с агентом футболиста.

    Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года, его нынешнее соглашение истекает 30 июня 2021 года.

    В этом сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал воссемь голевых передач. 0

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