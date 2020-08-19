«Динамо» — «Ростов: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
«Ростов»
На 40-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Норманн в штрафной сбил Комличенко.
Максимиллиан Филипп уверенным ударом с 11-метровой отметки открыл счёт в матче на 42-й минуте.
А на 45-й минуте, после подачи Шиманьски от угла поля, Комличенко смог продавить защитника, головой подрезав мяч под дальнюю штангу.
«Динамо» набрал семь очко и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. Ростовский клуб с тремя очками идет на десятой строчке.
В следующем туре обе команды сыграют в гостях — «Динамо» встретится с «Арсеналом», а «Ростов» — с «Уфой».
РПЛ. 3-й тур
«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (2:0)
Голы: Филипп, 42 (с пенальти). Комличенко, 45«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин (Моро, 69), Шиманьски (Карапузов, 64), Филипп (Москвичев, 82), Нжи (Терехов, 83), Комличенко (Игбун, 64)«Ростов»: Песьяков, Чернов (Тошевски, 77), Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко (Глебов, 67), Мамаев, Норманн (Хашимото, 77), Ионов (Ковалев, 87), Шомуродов, ЗайнутдиновПредупреждения: Зайнутдинов, 16. Нжи, 34. Норманн, 34. Шомуродов, 54. Паршивлюк, 61. Моро, 90+4