«Динамо» — «Ростов: счет матча 2:0, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над(2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

На 40-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Норманн в штрафной сбил Комличенко.

Максимиллиан Филипп уверенным ударом с 11-метровой отметки открыл счёт в матче на 42-й минуте.

А на 45-й минуте, после подачи Шиманьски от угла поля, Комличенко смог продавить защитника, головой подрезав мяч под дальнюю штангу.

«Динамо» набрал семь очко и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. Ростовский клуб с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре обе команды сыграют в гостях — «Динамо» встретится с «Арсеналом», а «Ростов» — с «Уфой».