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    • «Динамо» в Москве обыграло «Ростов»
    Все новости спорта

    «Динамо» в Москве обыграло «Ростов»

    «Динамо» — «Ростов: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Ростовом» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 40-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Норманн в штрафной сбил Комличенко.

    Максимиллиан Филипп уверенным ударом с 11-метровой отметки открыл счёт в матче на 42-й минуте.

    А на 45-й минуте, после подачи Шиманьски от угла поля, Комличенко смог продавить защитника, головой подрезав мяч под дальнюю штангу.

    «Динамо» набрал семь очко и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. Ростовский клуб с тремя очками идет на десятой строчке.

    В следующем туре обе команды сыграют в гостях — «Динамо» встретится с «Арсеналом», а «Ростов» — с «Уфой».

    РПЛ. 3-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (2:0)
    Голы: Филипп, 42 (с пенальти). Комличенко, 45«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин (Моро, 69), Шиманьски (Карапузов, 64), Филипп (Москвичев, 82), Нжи (Терехов, 83), Комличенко (Игбун, 64)«Ростов»: Песьяков, Чернов (Тошевски, 77), Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко (Глебов, 67), Мамаев, Норманн (Хашимото, 77), Ионов (Ковалев, 87), Шомуродов, ЗайнутдиновПредупреждения: Зайнутдинов, 16. Нжи, 34. Норманн, 34. Шомуродов, 54. Паршивлюк, 61. Моро, 90+4
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