Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Торино»

Кристиан Ансальди
globallookpress.com
Новый контракт 33-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2021 года.
Аргентинец в минувшем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Ansaldi, rinnovo fino al 2021 https://t.co/1ultDHybJP #SFT— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 18, 2020
Ансальди известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год.