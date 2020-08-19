Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Торино»

Защитникподписал новое соглашение с, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Новый контракт 33-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2021 года.

Аргентинец в минувшем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Ансальди известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год.

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