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    Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Торино»

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    Защитник Кристиан Ансальди подписал новое соглашение с «Торино», сообщает пресс-служба туринского клуба.

    Кристиан Ансальди
    Кристиан Ансальди

    Новый контракт 33-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2021 года.

    Аргентинец в минувшем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

    Ансальди известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год.

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