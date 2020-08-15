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    Гончаренко: Полностью довольны действиями Шкурина в матче с «Тамбовом»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что доволен игрой нападающего Ильи Шкурина в матче второго тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1)

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Шкурин вышел на поле на в середине первого тайма, забил победный мяч на 55-й минуте и был заменен в концовке встречи. Этот гол стал для 20-летнего форварда дебютным в составе армейцев.

    «Он очень хорошо поработал. Конечно, для него была обидной обратная замена, да и нам не очень‑то и хотелось. Но нам надо было усилить центральную зону. Мы полностью довольны, как он играл.

    Мы пробовали найти лазейки в такой плотной обороне. Здесь моментами от нас уходила инициатива. Пропустили неожиданный гол.

    Как с нами часто бывает, выключились из игры, но мы нашли в себе силы, чтобы переломить игру, сумели забить гол.

    Сейчас много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка. Довольны победой», ‑ приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Полузащитник Алан Дзагоев был заменен на 26-й минуте игры, после того как стал испытывать боль в задней поверхности бедра. В матче первого тура РПЛ против подмосковных «Химок» полузащитник также был вынужден покинуть поле по ходу встречи из‑за повреждения.

    «Тут уже не стоит говорить, первый или второй раз (Дзагоев травмируется). Алан, к сожалению, на протяжении последних трех лет травмируется.

    Травмы все разные, но при этом коэффициент полезного действия у него все равно высокий, голова у него футбольная и светлая, но травмы мешают ему играть», ‑ сказал Гончаренко.

    Чалов и Влашич не оказались в заявке красно‑синих. Армейцы в среду проведут выездной матч третьего тура против «Зенита».

    «По Чалову: с ним сложнее, так как он достаточно долго играл с травмой колена. По сути, все замены, которые у него были, связаны именно с этим. Влашич, думаю, что сыграет с Зенитом», ‑ сказал Ганчаренко.

    Полузащитник «красно‑синих» Наяир Тикнизян в игре с «Тамбовом» вышел на поле на 88‑й минуте.

    «Мы довольны Тикнизяном, он сделал достаточно большой шаг вперед. Мы на него рассчитываем» ‑ добавил тренер. 0

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