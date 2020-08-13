Дмитрий Черышев: Денис будет защищать цвета «Валенсии». Тренер на него рассчитывает

Отец полузащитника «Валенсии» и сборной РоссииДмитрий рассказал о будущем игрока.

Ранее стало известно, что Черышев-младший отказался переходить в российскую команду. Им интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

29-летний хавбек хочет заслужить доверие нового главного тренера «Валенсии» Хавьера Грасии.

«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает.

В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета Валенсии», — сказал Черышев-старший в эфире программы «Все на футбол!».

В минувшем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 31 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. 0