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    Дмитрий Черышев: Денис будет защищать цвета «Валенсии». Тренер на него рассчитывает

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    Отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева Дмитрий рассказал о будущем игрока.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Ранее стало известно, что Черышев-младший отказался переходить в российскую команду. Им интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

    29-летний хавбек хочет заслужить доверие нового главного тренера «Валенсии» Хавьера Грасии.

    «Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает.

    В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета Валенсии», — сказал Черышев-старший в эфире программы «Все на футбол!».

    В минувшем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 31 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. 0

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