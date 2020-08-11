Круговой: Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита»поделился эмоциями после дебюта за основную команду сине-бело-голубых.

Напомним, в 1-м туре РПЛ «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

«Долгий путь, чтобы дебютировать за "Зенит", начиная с академии клуба, молодежной команды, "Зенита-2".

Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке "Зенита" в РПЛ. Незабываемые эмоции. Я очень рад, что победили и выглядел неплохо.

"Ротор" — боевая команда, молодцы, боролись, бились. Стадион просто прекрасный. Поддержка трибун — топ», — сказал Круговой клубной пресс-службе.

Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» — с «Ростовом». 0