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    Круговой: Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после дебюта за основную команду сине-бело-голубых.

    Данил Круговой
    Данил Круговой

    Напомним, в 1-м туре РПЛ «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

    «Долгий путь, чтобы дебютировать за "Зенит", начиная с академии клуба, молодежной команды, "Зенита-2".

    Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке "Зенита" в РПЛ. Незабываемые эмоции. Я очень рад, что победили и выглядел неплохо.

    "Ротор" — боевая команда, молодцы, боролись, бились. Стадион просто прекрасный. Поддержка трибун — топ», — сказал Круговой клубной пресс-службе.

    Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» — с «Ростовом». 0

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