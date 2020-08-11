Конте назвал цель «Интера» в ЛЕ

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень довольны, потому что это был очень хороший матч. Мы подготовились правильно, никогда не позволяли Леверкузену комфортно играть с мячом, мы сделали то, над чем работали на тренировке.

Как я всегда говорю, мы могли убить игру раньше и немного расслабиться. Мы вообще не допускали много шансов сопернику, но факт в том, что у нас было так много моментов, и мы должны были забить больше двух голов.

Ребята показали, насколько они голодны, как полны решимости доказать, что то, что они делают, важно. У нас есть возможность сыграть в полуфинале Лиги Европы, так что можем быть довольны, но с завтрашнего дня надо начинать подготовку к полуфиналу. Мы хотим добиться максимума. Мы хотим пройти весь путь до конца», — сказал тренер Sky Sport Italia.

Миланский клуб в полуфинале Лиги Европы встретится с победителем пары «Шахтер» — «Базель». 0