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    «Ахмат» арендовал полузащитника у «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев арендован «Ахматом», сообщается на официальном сайте грознецев.

    Артем Тимофеев
    Артем Тимофеев

    Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца сезона. Игрок будет выступать под 94-м номером.

    Сезон-2019/20 Тимофеев провел в «Крыльях Советов» на правах аренды, где отыграл 21 матч в РПЛ, отметившись одной голевой передачей. Тимофеев связан контрактом со «Спартаком» до лета 2022 года.

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