«Ахмат» арендовал полузащитника у «Спартака»

Полузащитникарендован, сообщается на официальном сайте грознецев.

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца сезона. Игрок будет выступать под 94-м номером.

Сезон-2019/20 Тимофеев провел в «Крыльях Советов» на правах аренды, где отыграл 21 матч в РПЛ, отметившись одной голевой передачей. Тимофеев связан контрактом со «Спартаком» до лета 2022 года.

Полузащитник Артем Тимофеев перешёл в «Ахмат». Сегодня грозненцы и московский «Спартак» юридически оформили переход игрока на правах аренды до конца предстоящего сезона.

За «Ахмат» 26-летний футболист будет играть под номером 94. pic.twitter.com/B0pSKjiwUm — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020

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