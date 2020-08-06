РПЛ обсуждает возможность ограничения аренды футболистов

Руководство РПЛ совместно с клубами обсуждает вопрос ограничения арендных соглашений между командами.

Об этом заявил директор по проведению соревнований Евгений Савин.

«Я могу подтвердить, что на рабочих совещаниях, в том числе и сегодня, клубы обсуждают возможность ограничения аренды футболистов. По конкретным решениям я не могу сказать, потому что обсуждения ведутся прямо сейчас.

Если решения будут приняты, они должны быть внесены в нормативные документы. Да, вопрос ограничения аренды обсуждается, я могу это подтвердить», — цитирует Савина «Р-Спорт».

Также Савин заявил, что РПЛ запретит выпускать на поле более двух футболистов младше 18 лет.

«Такой пункт в регламент был включен. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один — тот самый матч "Сочи" — "Ростов".

Но у клубов есть 25 человек в списке "А", а еще список "Б", в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», — добавил функционер. 0