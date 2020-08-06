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    РПЛ обсуждает возможность ограничения аренды футболистов

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    Руководство РПЛ совместно с клубами обсуждает вопрос ограничения арендных соглашений между командами.

    Евгений Савин
    Евгений Савин

    Об этом заявил директор по проведению соревнований Евгений Савин.

    «Я могу подтвердить, что на рабочих совещаниях, в том числе и сегодня, клубы обсуждают возможность ограничения аренды футболистов. По конкретным решениям я не могу сказать, потому что обсуждения ведутся прямо сейчас.

    Если решения будут приняты, они должны быть внесены в нормативные документы. Да, вопрос ограничения аренды обсуждается, я могу это подтвердить», — цитирует Савина «Р-Спорт».

    Также Савин заявил, что РПЛ запретит выпускать на поле более двух футболистов младше 18 лет.

    «Такой пункт в регламент был включен. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один — тот самый матч "Сочи" — "Ростов".

    Но у клубов есть 25 человек в списке "А", а еще список "Б", в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», — добавил функционер. 0

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