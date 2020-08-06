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    Малком развеял слухи об уходе из «Зенита»

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    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал слухи о своем переходе в «Севилью».

    Малком
    Малком

    «В "Зените" я всем доволен. Я слышал о моем переходе в "Севилью", но это фальшивые новости. Я сконцентрирован на игре за текущий клуб и собираюсь выполнить все контрактные обязательства», — цитирует Малкома Marca.

    Ранее появилась информация, что 23-летний бразилец хочет перейти в клуб из топ-лиги, а «Севилья» заинтересована в приобретении футболиста.

    Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро. За питерцев он забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах. 0

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