Малком развеял слухи об уходе из «Зенита»

Нападающийпрокомментировал слухи о своем переходе в

«В "Зените" я всем доволен. Я слышал о моем переходе в "Севилью", но это фальшивые новости. Я сконцентрирован на игре за текущий клуб и собираюсь выполнить все контрактные обязательства», — цитирует Малкома Marca.

Ранее появилась информация, что 23-летний бразилец хочет перейти в клуб из топ-лиги, а «Севилья» заинтересована в приобретении футболиста.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро. За питерцев он забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах. 0