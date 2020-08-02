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    Экс-форвард «Баварии» Вагнер завершил карьеру

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    Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры.

    Сандро Вагнер
    Сандро Вагнер

    Форвард решил повесить бутсы на гвоздь в 32 года.

    «Я невероятно благодарен футболу за то, что он подарил мне прекрасную жизнь. Я смог достигнуть всех своих целей и всего того, о чем мечтал», — приводит слова Вагнера Bild.

    Футболист планирует отдохнуть в ближайший год, после чего начнет обучение на тренера.

    32-летний Вагнер по ходу своей карьеры также выступал за «Дуйсбург», «Вердер», «Кайзерслаутерн», «Герту», «Дармштадт», «Хоффенхайм» и «Тяньцзинь Тэда».

    В составе «Баварии» Вагнер дважды становился чемпионом Германии.

    На счету Вагнера 5 голов в 8 матчах в составе сборной Германии. 0

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