Экс-форвард «Баварии» Вагнер завершил карьеру

Бывший нападающий мюнхенскойобъявил о завершении карьеры.

Форвард решил повесить бутсы на гвоздь в 32 года.

«Я невероятно благодарен футболу за то, что он подарил мне прекрасную жизнь. Я смог достигнуть всех своих целей и всего того, о чем мечтал», — приводит слова Вагнера Bild.

Футболист планирует отдохнуть в ближайший год, после чего начнет обучение на тренера.

32-летний Вагнер по ходу своей карьеры также выступал за «Дуйсбург», «Вердер», «Кайзерслаутерн», «Герту», «Дармштадт», «Хоффенхайм» и «Тяньцзинь Тэда».

В составе «Баварии» Вагнер дважды становился чемпионом Германии.

На счету Вагнера 5 голов в 8 матчах в составе сборной Германии. 0