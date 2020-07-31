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    Семин считает Хеведеса «позитивным и профессиональным человеком»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что немецкий защитник Бенедикт Хеведес завершил карьеру.

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    «Он принес много пользы для "Локомотива", показал своим примером, как профессионально относиться к футболу.

    Это позитивный и профессиональный человек, преданный своему делу. В чемпионате России Бенедикт оставил большой след.

    Он еще перед Новым годом обращался ко мне с вопросом уйти, но мы договорились с ним, что до окончания сезона он останется. Бенедикт хотел быть ближе к семье», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

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