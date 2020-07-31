Семин считает Хеведеса «позитивным и профессиональным человеком»

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал новость о том, что немецкий защитникзавершил карьеру.

«Он принес много пользы для "Локомотива", показал своим примером, как профессионально относиться к футболу.

Это позитивный и профессиональный человек, преданный своему делу. В чемпионате России Бенедикт оставил большой след.

Он еще перед Новым годом обращался ко мне с вопросом уйти, но мы договорились с ним, что до окончания сезона он останется. Бенедикт хотел быть ближе к семье», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

Хеведес в июне расторг контракт с «Локомотивом», за который выступал с лета 2018 года. 0