на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Нидерландов

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года.

В сезоне-2019/20 Вельтман провел за «Аякс» 30 матчей, не отметившись результативными действиями. Имеет в активе 21 матч за сборную Нидерландов, за которую забил один гол.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️