Сарри: Матч с «Кальяри» был нетипичным

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:2) в 37-м туре чемпионата Италии.

«Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет 5 матчей за 12 дней. Посмотрим на состояние игроков завтра и решим, стоит ли выставлять на игру с "Ромой" команду U23, чтобы вся основа немного отдохнула.

В плане мотивации и самоотдачи сегодняшний матч был нетипичным, его нельзя сравнивать с другими играми сезона. Мы хорошо пасовали, но не так быстро, как хотелось бы, двигали мяч по полю. Когда медленно отдаешь передачу, это облегчает жизнь сопернику.

У нас девять игроков остались дома с травмами, поэтому есть определенные сомнения перед матчем с "Лионом". Посмотрим, кто вернется в строй», — сказал Сарри в эфире DAZN.

Напомним, ранее «Ювентус» оформил досрочное чемпионство и в девятый раз подряд стал победителем Серии А. 0