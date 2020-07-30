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    Сарри: Матч с «Кальяри» был нетипичным

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Кальяри» (0:2) в 37-м туре чемпионата Италии.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет 5 матчей за 12 дней. Посмотрим на состояние игроков завтра и решим, стоит ли выставлять на игру с "Ромой" команду U23, чтобы вся основа немного отдохнула.

    В плане мотивации и самоотдачи сегодняшний матч был нетипичным, его нельзя сравнивать с другими играми сезона. Мы хорошо пасовали, но не так быстро, как хотелось бы, двигали мяч по полю. Когда медленно отдаешь передачу, это облегчает жизнь сопернику.

    У нас девять игроков остались дома с травмами, поэтому есть определенные сомнения перед матчем с "Лионом". Посмотрим, кто вернется в строй», — сказал Сарри в эфире DAZN.

    Напомним, ранее «Ювентус» оформил досрочное чемпионство и в девятый раз подряд стал победителем Серии А. 0

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