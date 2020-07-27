Клопп — лучший тренер АПЛ по версии тренеров

Главный тренер «Ливерпуля»стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.

53-летний специалист стал лучшим тренером Премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» лично поздравил Клоппа с наградой.

«Юрген Клопп, потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы "Ливерпуля" в чемпионате.

Невероятно. Полностью заслуженная награда. Уровень выступлений твоей команды был выдающимся.

Ты пронизываешь собой весь клуб. Считаю, что это было изумительное выступление.

Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Спасибо.

Но в любом случае ты это заслужил, так держать», — сказал Фергюсон Sky Sports.

«Ливерпуль» под руководством немца выиграл АПЛ, набрав 99 очков. У занявшего второе место «Манчестер Сити» — 81 балл.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx — LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020

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