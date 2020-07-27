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    Клопп — лучший тренер АПЛ по версии тренеров

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    53-летний специалист стал лучшим тренером Премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» лично поздравил Клоппа с наградой.

    «Юрген Клопп, потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы "Ливерпуля" в чемпионате.

    Невероятно. Полностью заслуженная награда. Уровень выступлений твоей команды был выдающимся.

    Ты пронизываешь собой весь клуб. Считаю, что это было изумительное выступление.

    Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Спасибо.

    Но в любом случае ты это заслужил, так держать», — сказал Фергюсон Sky Sports.

    «Ливерпуль» под руководством немца выиграл АПЛ, набрав 99 очков. У занявшего второе место «Манчестер Сити» — 81 балл.

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