Ян Вертонген объявил об уходе из «Тоттенхэма»

Бельгийский защитникобъявил об уходе из

«Моё время в клубе подходит к концу. Это печальный день по многим причинам. Я буду скучать по своим друзьям, персоналу, игре на новом удивительном стадионе и, конечно, фанатам», — пишет футболист на своей странице в Twitter.

Напомним, что у футболиста закончился контракт и он ушел на рынок свободных агентов.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx