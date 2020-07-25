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    «Динамо» примет участие в розыгрыше Лиги Европы-2019/20

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    Московское «Динамо» примет участие в розыгрыше Лиги Европы-2019/20.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    Это стало известно после выигрыша «Зенитом» Кубка России. В финальном матче петербуржцы победили «Химки» (1:0) и сделали «золотой дубль».

    Таким образом, занявший четвертое место ЦСКА начнет участие в Лиге Европы сразу с группового турнира, «Ростов» — с третьего отборочного раунда, а финишировавшее в РПЛ на шестом месте «Динамо» — со второго квалификационного раунда.

    «Динамо» сыграет в еврокубках впервые за пять лет. Последний раз команда выступала в Лиге Европы-2014/15, где дошла до 1/8 финала.

    Клуб должен был выступить и в следующем розыгрыше турнира, но был исключен в связи с нарушением финансового fair play.

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