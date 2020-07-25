«Динамо» примет участие в розыгрыше Лиги Европы-2019/20

Московскоепримет участие в розыгрыше Лиги Европы-2019/20.

Это стало известно после выигрыша «Зенитом» Кубка России. В финальном матче петербуржцы победили «Химки» (1:0) и сделали «золотой дубль».

Таким образом, занявший четвертое место ЦСКА начнет участие в Лиге Европы сразу с группового турнира, «Ростов» — с третьего отборочного раунда, а финишировавшее в РПЛ на шестом месте «Динамо» — со второго квалификационного раунда.

«Динамо» сыграет в еврокубках впервые за пять лет. Последний раз команда выступала в Лиге Европы-2014/15, где дошла до 1/8 финала.

Клуб должен был выступить и в следующем розыгрыше турнира, но был исключен в связи с нарушением финансового fair play.

💥 МЫ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ 💥

Стартуем со 2-го квалификационного раунда ориентировочно 17 сентября! ⚪️🔵#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/JhAuTsmzRk — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2020

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