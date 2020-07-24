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    «Урал» и Погребняк прекратили сотрудничество

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    Нападающий Павел Погребняк покинул «Урал», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    У 36-летнего нападающего истек срок действия контракта.

    «Благодарим Павла за игру в нашей команде! Истёк срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом "Урал". Нападающий покидает нашу команду. За время выступления в "Урале" Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.

    Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» — говорится в заявлении.

    Погребняк провел за «Урал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов. 0

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