«Урал» и Погребняк прекратили сотрудничество

У 36-летнего нападающего истек срок действия контракта.

«Благодарим Павла за игру в нашей команде! Истёк срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом "Урал". Нападающий покидает нашу команду. За время выступления в "Урале" Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.

Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» — говорится в заявлении.

Погребняк провел за «Урал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов. 0