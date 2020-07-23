Иванов: Итоги этого чемпионата для «Урала» неутешительные

Президентпрокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) и подвел итоги выступления команды в сезоне-2019/20.

«Итоги этого чемпионата для нас неутешительные — мы проиграли три игры подряд, и "матч века", который должен был состояться у нас (речь идет о поражении "Урала" от "Химок" в полуфинале Кубка России), мы должны были, думаю, выходить в финал. Проиграли команде ФНЛ — ребята настроились, мы нет. Сегодня у нас была команда, она хотела доказать, что умеет играть в футбол против серебряного призера. Произошла ошибка, из-за которой мы получили гол в добавленное к первому тайму время.

Повторюсь, итог неутешительный — хотели подняться выше, и все возможности для этого были, получилось так, как получилось, сейчас надо исправлять ошибки. Ребятам — хорошо отдохнуть, укрепить состав и двигаться дальше. Вопрос про новых игроков — трансфер любит тишину. Конечно, новички будут, мы смотрим новых футболистов», — цитирует функционера ТАСС.

«Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России. 0