Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Филип Кровинович, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Грэйди Диангана, Каллум Робинсон.
«Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Райан Мэннинг, Conor Masterson, Osman Kakay, Йоанн Барбе, Джефф Кэмерон, Люк Амос, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Брайт Осави-Самуэль, Илиас Хаир.
Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 5:2. 0