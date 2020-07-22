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    «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Вест Бромвич Куинз Парк Рейнджерс
    В 21:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    Составы команд:

    «Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Филип Кровинович, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Грэйди Диангана, Каллум Робинсон.

    «Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Райан Мэннинг, Conor Masterson, Osman Kakay, Йоанн Барбе, Джефф Кэмерон, Люк Амос, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Брайт Осави-Самуэль, Илиас Хаир.

    Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 5:2. 0

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