Ноттингем Форест — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Мэтти Кэш, Джордан Смит, Сэмми Амеоби, Самба Соу, Ryan Yates, Джо Лолли.
«Сток Сити»: Дэнни Батт, Сэм Воукс, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Адам Дэвис, Ли Грегори, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Джордан Томпсон.
Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Ноттингем Форест» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 0:1. 0