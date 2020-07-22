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    «Ноттингем Форест» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ноттингем Форест — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Сток Сити
    В 21:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ноттингем Форест» — «Сток Сити».

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    Составы команд:

    «Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Мэтти Кэш, Джордан Смит, Сэмми Амеоби, Самба Соу, Ryan Yates, Джо Лолли.

    «Сток Сити»: Дэнни Батт, Сэм Воукс, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Адам Дэвис, Ли Грегори, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Джордан Томпсон.

    Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Ноттингем Форест» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 0:1. 0

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