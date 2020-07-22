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    «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лутон Таун — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Блэкберн
    В 21:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс».

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    Составы команд:

    «Лутон Таун»: Мартин Крэйни, Сонни Брэдли, Люк Берри, Эллиотт Ли, Симон Слуга, Гарри Корник, Glen Rea, Пелли Раддок, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Коллинз, Джеймс Бри.

    «Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Брэдли Джонсон, Адам Армстронг, Джо Ротуэлл, Бен Бреретон, Lewis Holtby, Дарра Ленихен, Льюис Трэвис, Joe Rankin-Costello, Hayden Carter.

    Предыдущий матч соперников: «Блэкберн Роверс» — «Лутон Таун» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лутон Таун» со счетом 3:0. 0

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