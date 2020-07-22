Бристоль Сити — Престон Норт Энд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Бристоль Сити»: Даниел Бентли, Томаш Калас, Зак Вайнер, Эшли Уильямс, Jay Dasilva, Адам Надь, Андреас Вайман, Джейми Патерсон, Педру Перейра, Фамара Дьедиу, Наки Уэллс.
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Джордан Стори, Joe Rafferty, Эндрю Хьюз, Патрик Бауэр, Josh Harrop, Дэниел Джонсон, Пол Галлахер, Ryan Ledson, Брэд Поттс, Шон Магуайр.
Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бристоль Сити» со счетом 2:1. 0