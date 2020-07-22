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    «Бристоль Сити» — «Престон Норт Энд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бристоль Сити — Престон Норт Энд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 21:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бристоль Сити» — «Престон Норт Энд».

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    Составы команд:

    «Бристоль Сити»: Даниел Бентли, Томаш Калас, Зак Вайнер, Эшли Уильямс, Jay Dasilva, Адам Надь, Андреас Вайман, Джейми Патерсон, Педру Перейра, Фамара Дьедиу, Наки Уэллс.

    «Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Джордан Стори, Joe Rafferty, Эндрю Хьюз, Патрик Бауэр, Josh Harrop, Дэниел Джонсон, Пол Галлахер, Ryan Ledson, Брэд Поттс, Шон Магуайр.

    Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бристоль Сити» со счетом 2:1. 0

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