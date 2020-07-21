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    «Спартак» обратился к болельщикам с заявлением на тему судейства

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    Московский «Спартак» обратился к болельщикам с заявлением на тему судейства в текущем сезоне.

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    «Дорогие наши болельщики! Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон. Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге! Спасибо большое! Мы это ценим.

    Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против "Спартака" зачастую невозможно объяснить логически.

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    • Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок», — говорится в сообщении. 0

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