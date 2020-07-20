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    Медведев не обижается на высказывания Федуна

    Футбол Зенит Спартак Кубок России Футбол России
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал петербургский клуб дутым чемпионом.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Ранее «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

    «Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

    У "Спартака" хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем.

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