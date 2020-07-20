Медведев не обижается на высказывания Федуна

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал высказывание владельца «Спартака», который назвал петербургский клуб дутым чемпионом.

Ранее «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

«Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

У "Спартака" хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем.

Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: "Посмотри на табло, дурашка!" "Спартак" отстал от "Зенита" вроде больше, чем на 30 очков, три раза проиграл… О чем здесь говорить?», — приводит слова Медведева Sport24. 0