ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Леганес» примет «Реал»
  • 20:38
    • «Зенит» вышел в финал Кубка России
  • 16:14
    • Парфенов покинул пост главного тренера «Урала»
  • 21:44
    • Тедеско: С оптимизмом смотрим в следующий сезон
  • 21:42
    • «Вальядолид» дома обыграл «Бетис»
  • 21:33
    • «Вильярреал» разгромил «Эйбар»
    Все новости спорта

    Тедеско: С оптимизмом смотрим в следующий сезон

    Футбол Спартак Зенит Кубок России Футбол России РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его тренерский штаб справился с поставленными перед ним задачами.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    В воскресенье, 19 июля, «Спартак» вылетел из Кубка России, проиграв в полуфинале «Зениту» (1:2).

    «Безусловно, "Спартак" должен играть в еврокубках, этого заслуживает клуб, владелец команды и болельщики.

    Однако, скажу вам честно, когда мы пришли сюда, задача, которая была поставлена перед нами — стабилизировать ситуацию в команде.

    Решение перейти в "Спартак" для нас было непростым, особенно в тех обстоятельствах, когда было пять поражений подряд, а психологически команда была не на высшем уровне.

    Тем не менее, мы сюда пришли, стали здесь работать, потому что нам нравиться бросать вызов, и мы не боимся изменений.

    Мы создали молодую команду, поменяли структуру игры. Считаю, что справились и с задачей по стабилизации ситуации.

    Если посмотрите статистику, то мы стали меньше пропускать, стали лучше играть комбинационно, делаем все возможное, чтобы как можно больше сделать для команды.

    Для меня важно не то, как я пришел в клуб и как я познакомился с людьми, которые тут работают, и с болельщиками.

    Для меня важно как я уйду из клуба: что после моего ухода скажут обо мне переводчик или пресс-атташе, или болельщики. Для этого мы все работаем.

    Считаю, что человек должен всегда смотреть на себя в зеркало и иметь возможность честно сказать, что ты сделал все для того, чтобы было лучше.

    С оптимизмом смотрим в следующий сезон и надеемся, что ситуация в команде и в чемпионате будет лучше» , — цитирует Тедеско «Советский Спорт».

    За тур до завершения чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    В заключительном матче сезона в премьер-лиге красно-белые сыграют на против «Рубина». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ВАРу вопреки. «Спартак» разозлился на судей и разгромил «Ахмат»
  • 15/07/2020 в 23:39
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
  • 2.08
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Ман Юнайтед» и на этот раз?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сколько голов будет в матче «Краснодара» и «Динамо»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Ожидать ли высокой результативности в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.60
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эспаньол — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тондела — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры