Чарльтон Атлетик — Уиган. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Мамаду Сарр Наби, Adam Matthews, Джейк Форстер-Каски, Джош Каллен, Sam Field, Alfie Doughty, Мэкоэли Бонне, Josh Davison.
«Уиган»: Дэвид Маршалл, Нейтан Бёрн, Энтони Робинсон, Седрик Кипре, Леон Балогун, Sam Morsy, Джамал Лоу, Джозеф Уильямс, Киран Довелл, Кол Нейсмит, Киффер Мур.
Предыдущий матч соперников: «Уиган» — «Чарльтон Атлетик» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0