Семак не видит фаворита в кубковом матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

«Все в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

Думаю, нормальное состояние у игроков. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

В чем опасность "Спартака"? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки.

Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0