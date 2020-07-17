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    Семак не видит фаворита в кубковом матче со «Спартаком»

    Футбол Зенит Спартак Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Все в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

    Думаю, нормальное состояние у игроков. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

    В чем опасность "Спартака"? Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки.

    Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0

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