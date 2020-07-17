«Кристал Пэлас» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Англиина выезде взял верх надсо счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд (45-я минута) и Антони Марсьяль (78).

«Манчестер Юнатед» набрал 62 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Кристал Пэлас» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».