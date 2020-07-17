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    «МЮ» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

    В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд (45-я минута) и Антони Марсьяль (78).

    «Манчестер Юнатед» набрал 62 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками занимает 14-е место.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Кристал Пэлас» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 36-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
    Голы: Рэшфорд, 45+1 (0:1). Марсьяль, 78 (0:2)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Данн, ван Анхолт (Ридевалд, 82), Уорд, Макартур (Шлупп, 72), Маккарти (Митчелл, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса, Ван-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 63), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Лингард, 63)Предупреждения: Ван-Биссака, 36. Магуайр, 65. Миливоевич, 90+3
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