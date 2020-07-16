Николич: Ребята оставили сердца на поле, проявили эмоции, бились за каждый мяч

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в 29-м туре РПЛ.

«В матче были моменты, которые мне не очень понравились, но главное, что ребята оставили сердца на поле, проявили эмоции, бились за каждый мяч.

Если мы играем так как сегодня, то нельзя в конце концов не забить и не победить. Для нас это урок — так нужно вкладываться в каждом матче.

Мы добились одной цели — в любом случае мы сыграем в отборе к Лиге чемпионов. Но мы не хотим играть в отборе, хотим попасть сразу в группу.

У нас остался один матч, чтобы добиться конечной цели, и с "Уралом" у нас будет полная концентрация.

Насколько серьезно повреждение Эдера? Мы пока не знаем. Утром он пройдет обследование, и мы будем лучше понимать, что с ним случилось», — сказал Николич «Спорт-Экспрессу». 0