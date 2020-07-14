ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 18:04
    • Сорокин подписал контракт с «Айлендерс»
  • 17:32
    • РФС оштрафовал ЦСКА на 250 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
  • 16:50
    • «Ак Барс» усилил состав Доусом
  • 16:20
    • Газизов надеется на борьбу «Спартака» за Лигу чемпионов и чемпионство в России
  • 13:40
    • Смолов рискует пропустить остаток сезона Примеры
    Все новости спорта

    Кайл Уокер: Мы доказали, что можем выигрывать Премьер-лигу, осталась только Лига чемпионов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Лига чемпионов Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер считает, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов.

    Кайл Уокер
    Кайл Уокер

    «Мы упустили трофей Премьер-лиги, и это было большим ударом. Однако стоит снять шляпу перед "Ливерпулем", они играли фантастически на протяжении сезона и заслужили чемпионство. Надеюсь, теперь мы сможем сделать то, что они сделали в прошлом году, и выиграть Лигу чемпионов. Думаю, это равносильно. Мы доказали, что можем выигрывать Премьер-лигу, осталась только Лига чемпионов. Этого хотят и игроки, и тренер. Некоторые наши игроки близки к завершению карьеры, например Давид Сильва и Фернандиньо. Они до сих пор не выигрывали Лигу чемпионов. Мы в долгу перед ними, и победа в Лиге чемпионов — меньшее, что мы можем для них сделать», — цитирует игрока Sky Sports.

    7 августа «Ман Сити» сыграет с «Реалом» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожане» выигрывают 1:2 по итогам первого матча. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • Вчера в 20:12
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
  • 1.92
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» громить «Норвич»?
  • «Челси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Оформит ли «Аталанта» разгромную победу в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Матч «Бенфики» может получиться результативным
  • «Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рома — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры